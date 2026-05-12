Disegnini al posto dei cartelli Lo sdegno di Francesco Rubini Aic | Situazione indecente
A Ancona, alcuni cartelli stradali sono stati sostituiti con disegni, suscitando reazioni di sdegno da parte di Francesco Rubini dell’Associazione Italiana Comuni. Rubini ha definito la situazione “indecente”. La città, nota per il turismo, ha spesso avuto difficoltà a gestire il rapporto con i visitatori, ma questa scelta ha attirato critiche. La decisione di usare disegni al posto dei cartelli tradizionali ha generato discussioni pubbliche.
ANCONA – Diciamoci la verità. Ancona con il turismo e i turisti ha sempre avuto un rapporto un po’ complicato. Ciò, nonostante varie Giunte, quella attuale compresa, abbiano provato in tanti modi a ovviare al problema.Eppure questi e le relative stranezze non sono stati eliminati del tutto e ogni.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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