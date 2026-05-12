Discriminazione durante la donazione precisazioni su quanto riportato
La nostra testata desidera chiarire alcuni aspetti riguardanti la vicenda di Luka Cammarata, che ha condiviso sui social un episodio di presunta discriminazione durante un tentativo di donazione del sangue. A seguito delle informazioni diffuse, la redazione di UdineToday ritiene utile fornire alcune precisazioni ufficiali per fare chiarezza sulla vicenda.
In merito all'articolo pubblicato dalla nostra testata riguardante il racconto di Luka Cammarata — giovane ragazzo transgender che sui social ha denunciato un presunto episodio di discriminazione durante un tentativo di donazione del sangue — la redazione di UdineToday ritiene doveroso fornire.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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