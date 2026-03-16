Kimi Antonelli è tornato in Italia dopo aver vinto il Gran Premio di Cina con la sua Mercedes, segnando la prima vittoria di un pilota italiano in Formula 1 dopo 20 anni. Antonelli ha dichiarato di essere felice di aver riportato l’Italia al primo posto e ha anche parlato di Sinner, senza ulteriori dettagli. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il pilota e per il motorsport italiano.

Kimi Antonelli è rientrato in Italia dopo aver trionfato con la sua Mercedes nel Gran Premio di Cina, prima vittoria italiana in Formula 1 dopo 20 anni. "Sono veramente contento di aver riportato il tricolore sul gradino più alto del podio", ha detto il pilota emiliano dopo essere sbarcato all'aeroporto di Bologna. "Ho ricevuto molti messaggi e sono rimasto molto sorpreso dalla dedica di Sinner", ha poi sottolineato Antonelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi Antonelli: "Felice di aver riportato l'Italia a vincere. E su Sinner..."

Articoli correlati

Sinner, vittoria a Indian Wells e dedica a Kimi Antonelli: «Giornata di festa per l’Italia»Sette-sei, sette-sei: così Jannik Sinner ha archiviato la pratica Indian Wells, vincendo per la prima volta il Master 1000 californiano che gli...

La dedica di Sinner, l’ex fidanzata Eliska, il cinema con Stefano Accorsi: le curiosità su Kimi AntonelliBologna, 16 marzo 2026 — La vittoria conquistata da Andrea Kimi Antonelli in Cina ha cambiato improvvisamente la prospettiva del Mondiale e,...

KIMI ANTONELLI INCREDIBILE! LO STUPORE DOPO L’INCONTRO CON JANNIK SINNER ALLE ATP FINALS

Contenuti e approfondimenti su Kimi Antonelli

Temi più discussi: Il record di Kimi Antonelli: in Cina diventa il più giovane di sempre a fare una pole in Formula 1; Kimi Antonelli trionfa a Shanghai, prima vittoria in F1 a 19 anni: Volevo riportare l'Italia sul gradino più alto del podio, ci sono riuscito; Antonelli: Ho avuto quasi un infarto nel finale... E ora, una gara alla volta; Wolff: 'Kimi? Dicevano fosse troppo giovane per noi...'.

Kimi Antonelli dopo la vittoria in Cina: È il giorno più bello della mia vita, per ora. Sorpreso da SinnerIl giorno più bello della mia vita. Vincere il mio primo gran premio è la realizzazione di uno dei miei più grandi sogni sin da quando ho iniziato a correre. lapresse.it

Kimi Antonelli sogna in grande: In Cina il giorno più bello della mia vita, ma è solo l’inizioDomenica 15 marzo 2026 è una data che entra di diritto nella storia del motorsport italiano, grazie all'impresa di Kimi Antonelli che ha vinto il Gran ... oasport.it

Sinner zittisce le critiche: è il primo italiano a conquistare il Master 1000 di Indian Wells (e dedica la vittoria a Kimi Antonelli) x.com

Lo scopritore di Kimi Antonelli sul mancato approdo del bolognese in Ferrari: “Per il Cavallino era troppo piccolo, Mercedes poteva dare garanzie migliori” Bastava vederlo correre per pochi minuti, il tempo di qualche giro. Anche a otto anni Andrea Kimi An - facebook.com facebook