Incentivi due ruote le precisazioni di ANCMA su ecobonus 2026

La decisione di estendere gli incentivi per le due ruote nasce dalla crescente richiesta di mobilità sostenibile e dall’obiettivo di ridurre le emissioni in città. ANCMA sottolinea che il nuovo quadro normativo prevede specifici bonus per l’acquisto di scooter elettrici e moto ibride, con un focus particolare sui modelli più ecocompatibili. La confusione riguarda spesso le modalità di accesso e le modalità di assegnazione, che ancora devono essere chiarite. La situazione attuale lascia molte incognite sui prossimi passi.

(Adnkronos) – Quando si parla di incentivi c'è sempre un po' di confusione, a tale proposito Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) interviene per fornire alcuni chiarimenti in merito al quadro normativo vigente e alle misure in fase di definizione. Dal 1° gennaio 2026 è operativa l’ultima tranche dell’Ecobonus introdotto dalla Legge di Bilancio 2021,. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Incentivi auto 2026, bonus retrofit a Gpl e stop all’ecobonus sugli acquistiIl Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato le novità sugli incentivi per le auto nel 2026.

Ecobonus, Bruxelles impone la svolta: "Incentivi solo alle auto fabbricate in Europa"Bruxelles ha deciso di limitare gli incentivi dell’Ecobonus alle auto prodotte in Europa, per il timore che i sussidi alimentino le importazioni di vetture straniere.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Ecobonus due ruote e quadricicli: ANCMA fa chiarezza; Ecobonus due ruote 2026 confermato. Dal 2027 cambiano le regole!; Ecobonus 2026 per motocicli e quadricicli elettrici: facciamo chiarezza; Ecobonus 2026 due ruote e quadricicli elettrici.

Incentivi due ruote, le precisazioni di ANCMA su ecobonus 2026Dal 1° gennaio 2026 è operativa l’ultima tranche dell’ Ecobonus introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, destinato all’acquisto di veicoli a due ruote, tricicli e quadricicli a motorizzazione ... adnkronos.com

Incentivi due ruote 2027-2030: 90 milioni, nuove regole per le elettricheEcobonus 2026: 30% fino a 3.000€ o 40% fino a 4.000€ con rottamazione per due ruote e quadricicli elettrici/ibridi. Dal 2027 tetti ridotti, via DPCM. affaritaliani.it

Scooter NIU NQIX300 e NQIX 500 Pronta consegna, 3 colori Prenota ora il tuo nuovo scooter NIU gli Eco Bonus a breve disponibili 2 RUOTE ATELEIR Riccione NIU STORE PREMIUM Riccione Info 05411410078 wapp 3388364199 Viale Castrocaro 13 @niu - facebook.com facebook