aumentano i casi di disagio giovanile

Negli ultimi anni si è registrato un incremento dei casi di disagio tra i giovani, con un aumento sia nel numero che nella complessità delle situazioni affrontate. Un confronto tra i dati raccolti prima della pandemia e quelli più recenti rivela questa tendenza anche in città come Castelfidardo, dove si nota un peggioramento delle condizioni di disagio giovanile.

Dall’analisi dei dati, confrontando il periodo pre Covid con la situazione attuale, è emerso un quadro chiaro: non solo un aumento quantitativo dei casi ma anche un aggravarsi della loro complessità, anche a Castelfidardo. Si parla di fragilità familiari, disagio psicologico, abuso di sostanze, condotte devianti e reati sempre più gravi, anche in ambito familiare. È emersa inoltre la profonda trasformazione della società, legata in particolare all’uso degli smartphone e dei social network, assieme a criticità strutturali come il ritardo nelle prese in carico e la cronica carenza di personale e risorse. "Per questo in municipio abbiamo compiuto un primo e sostanziale passo verso l’attivazione di un tavolo tecnico permanente dedicato al tema ‘ Adolescenza e rischio evolutivo ’ – spiega il sindaco Roberto Ascani -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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