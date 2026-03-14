Filippo Bruschi lascia Rinnoviamo Cadeo e costituisce il nuovo gruppo consigliare della minoranza

Filippo Bruschi ha annunciato la sua uscita da RinnoviAmo Cadeo e ha formato un nuovo gruppo consigliare della minoranza, chiamato “Gruppo Civico per Cadeo”. La decisione è stata resa pubblica con una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o reazioni. La creazione di questa nuova formazione politica rappresenta un cambiamento nel panorama locale.

La decisione è stata comunicata al termine della seduta del consiglio: «Si tratta di una scelta politica: credo sia necessario lavorare per il territorio senza essere vincolati da logiche di partito» Filippo Bruschi lascia RinnoviAmo Cadeo e costituisce il nuovo gruppo consigliare della minoranza, ufficializzando la costituzione del “Gruppo Civico per Cadeo. La decisione – fa sapere - è stata comunicata al termine dell’ultima seduta del consiglio comunale, nella quale erano presenti due mozioni, da lui condivise, presentate da RinnoviAmo Cadeo. «Ci tengo a chiarire – afferma Bruschi – che questa scelta non nasce da problemi personali con i colleghi del gruppo RinnoviAmo Cadeo, con i quali il rapporto resta di rispetto e collaborazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Leggi anche: Delrio e la minoranza dem: "Riformisti, non moderati. Ma nessuno lascia il Pd" Verso le Comunali: il Partito democratico costituisce il gruppo per il programma elettoraleL’attenzione sarà concentrata su iniziative concrete e progetti che possano rispondere ai bisogni dei cittadini, rafforzando la presenza del partito...