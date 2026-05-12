Disabili a Forlì | nuove regole Isee calano i costi per 260 utenti

A Forlì, sono state introdotte nuove regole per la valutazione Isee relative ai servizi di assistenza per persone con disabilità. In particolare, 260 utenti beneficiano di una riduzione dei costi, mentre 50 utenti vedranno invece aumentare le spese. Le soglie Isee per l’assistenza domiciliare e residenziale sono state modificate, influenzando i criteri di accesso e contributo per i servizi.

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?? Punti chiave Chi sono i 50 utenti che vedranno aumentare i costi? Come cambiano le soglie Isee per l'assistenza domiciliare e residenziale? Perché è possibile scegliere tra Isee individuale o del nucleo familiare? Quando entreranno in vigore ufficialmente le nuove tariffe per i servizi??? In Breve 260 utenti vedranno ridotta la quota, 50 subiranno un aumento basato sull'Isee. Nuove norme approvate il 28 ottobre 2025 sostituiscono il vecchio regolamento del 2008. Soglie Isee per contr .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Disabili a Forlì: nuove regole Isee, calano i costi per 260 utenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Servizi ai disabili, il Comune difende le nuove soglie Isee: "Riduzione della quota per 260 persone su 405"Dopo l'ondata di proteste, anche a livello politico, successive alla presentazione in commissione consigliare delle nuove soglie di reddito per la... Lavoratori disabili: nuove regole per l’inserimento e copertura quote di riservaIn Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025 ha trovato pubblicazione la Legge 29 dicembre 2025, numero 198, di conversione del DL Sicurezza. Argomenti più discussi: Servizi ai disabili, il Comune difende le nuove soglie Isee: Riduzione della quota per 260 persone su 405; In un anno pervenute 64 domande in Comune per i nuovi progetti di vita dei disabili; Disabili adulti, in arrivo una stangata per alcuni servizi comunali: preoccupata anche in maggioranza.