Lavoratori disabili | nuove regole per l’inserimento e copertura quote di riserva

La legge pubblicata il 30 dicembre 2025 modifica le norme sull’inserimento dei lavoratori disabili e la copertura delle quote di riserva. La nuova normativa mira a favorire un inserimento più efficace, introducendo strumenti più chiari e procedure più snelle. Tra le novità, ci sono incentivi per le aziende che assumono persone con disabilità e nuove modalità di verifica delle assunzioni. Queste regole entreranno in vigore da subito e influenzeranno le prossime assunzioni.

In Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025 ha trovato pubblicazione la Legge 29 dicembre 2025, numero 198, di conversione del DL Sicurezza. Quest'ultimo, approvato con Decreto – Legge 31 ottobre 2025, numero 159, prevede, nel suo testo coordinato, il rafforzamento delle politiche attive nei confronti dei lavoratori più fragili. Nello specifico, grazie all'articolo 14- bis, si eleva dal 10 al 60 per cento il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di cinquanta dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante la stipula di apposite convenzioni.