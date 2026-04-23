La Cassazione ha recentemente annullato una decisione della Corte d'appello riguardante un dirigente, in relazione a una questione di tagli allo stipendio e debiti senza tutela. Con la sentenza 84022026, i giudici supremi hanno stabilito che la precedente sentenza non si applica più. La vicenda riguarda un procedimento legale in cui si discuteva di riduzioni salariali e delle relative implicazioni sui debiti del soggetto coinvolto.

? Cosa sapere La Cassazione con sentenza 84022026 annulla la decisione della Corte d'appello su un dirigente.. Il caso riguarda un accordo salariale del 2013 sottoscritto senza assistenza in sede protetta.. La Corte di Cassazione, con la sentenza 84022026, ha stabilito che un accordo per ridurre lo stipendio di un dipendente è nullo se sottoscritto senza l’assistenza di una sede protetta, ribaltando parzialmente una precedente decisione della Corte d’appello su un caso risalente al 2013. Il nodo della questione ruota attorno a un dirigente che, nel corso del 2013, aveva accettato una contrazione della propria retribuzione con l’obiettivo di sostenere un’azienda in difficoltà economica e preservare il proprio impiego.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tagli allo stipendio: la Cassazione annulla i debiti senza tutela

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