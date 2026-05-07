La Corte di Cassazione ha annullato l’assoluzione in un caso giudiziario, ordinando il rinvio per un nuovo esame. La decisione riguarda un procedimento in cui la vittima aveva ottenuto il risarcimento, nonostante l’assoluzione penale. La Cassazione ha chiarito che la condanna penale e la responsabilità civile possono essere valutate separatamente, lasciando aperta la possibilità di risarcimento anche in assenza di condanna definitiva.

? Punti chiave Come può un'assoluzione penale non bloccare il risarcimento per la vittima?. Perché la Cassazione ha separato la condanna penale dalla responsabilità civile?. Chi dovrà ora riesaminare le prove per stabilire l'entità del danno?. Quali principi giuridici permettono alla famiglia di proseguire la battaglia legale?.? In Breve Tribunale di Messina condannò Luppino a 16 anni e 6 mesi il 17 ottobre 2023.. Corte di Appello Messina aveva assolto l'imputato il 18 giugno 2025.. I genitori Olga Delle Rocche e Salvatore Strati hanno presentato ricorso alla Cassazione.. La Corte di Appello civile di Messina dovrà ora riesaminare i danni per la minore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Luppino: la Cassazione annulla l’assoluzione e riapre il risarcimento

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