Durante la trasmissione Open Var, Dino Tommasi ha analizzato la decisione presa in occasione della partita tra Roma e Lecce. Ha confermato che il gol di Kalulu è stato annullato e ha spiegato che il rigore assegnato alla Roma si basa su un contatto evidente tra il difensore e l’attaccante avversario. Tommasi ha inoltre sottolineato che il fallo su Kalulu ha coinvolto un impatto fisico punibile secondo le regole.

di Luca Fiore Dino Tommasi a Open Var ha confermato la decisione del penalty concesso alla Roma e l’annullamento del gol di Kalulu contro il Lecce. La gara tra Parma e Roma è stata decisa dal rigore all’ultimo respiro di Malen. L’appuntamento con Open Var su DAZN ha chiarito ogni dubbio, infatti il designatore subentrato al posto di Rocchi, Dino Tommasi, ha confermato la decisione presa sul campo dall’arbitro Chiffi sia sull’episodio del rigore che sul episodio che riguarda l’intervento di Valenti su Mancini. Tommasi è anche intervenuto sul discusso secondo gol annullato a Vlahovic contro il Lecce. SULLA DECISIONE DEL RIGORE – « Il difensore lo abbraccia, il rigore è evidente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dino Tommasi a Open Var: «Giusto revocare il gol a Kalulu: c’è un impatto fisico punibile. Rigore alla Roma? Il difensore lo abbraccia, è evidente»

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Vorrei sbagliarmi, ma mi pare che Dino Tommasi sia quello che a Open VAR ha giustificato la convalida del gol del Parma nonostante i falli su Maignan e Bartesaghi. x.com

OPEN VAR AUDIO PAZ-BONNY RIGORE [Daniele Mari su X] - reddit.com reddit

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