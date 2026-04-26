Da Noi a Ruota Libera Tosca Massimo Ghini e Giancarlo Magalli tra gli ospiti del 26 aprile

Oggi pomeriggio, nel programma condotto da Francesca Fialdini, saranno presenti diversi ospiti di rilievo. Tra loro, figure note del cinema e dello spettacolo, tra cui Tosca, Massimo Ghini e Giancarlo Magalli. La trasmissione, in onda il 26 aprile, proporrà interviste e momenti di intrattenimento con personalità che hanno fatto parte del panorama televisivo e cinematografico italiano.

Il pomeriggio di Rai 1 torna a colorarsi con le storie di Francesca Fialdini che, domenica 26 aprile, riapre il suo salotto di Da noi. a ruota libera, dopo il successo dell'ultimo appuntamento, capace di catalizzare l'attenzione di 1 milione 494 mila spettatori con uno share del 15,2%. Giunto alla sua settima stagione, il programma continua a indagare i percorsi umani e i cambiamenti profondi di chi ha saputo sterzare con coraggio davanti alle sfide della vita. Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time insieme a Endemol Shine Italy, il talk show inizia come di consueto alle 17.20 su Rai 1 e in contemporanea su RaiPlay. Tra i grandi protagonisti di questa domenica spicca Giancarlo Magalli, vera colonna portante del piccolo schermo con oltre sessant'anni di carriera alle spalle.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Noi... a Ruota Libera, Tosca, Massimo Ghini e Giancarlo Magalli tra gli ospiti del 26 aprile Notizie correlate Da Noi... a Ruota Libera, Fabrizio Moro e Bianca Guaccero tra gli ospiti del 19 aprileDomenica 19 aprile, torna Da Noi… a Ruota Libera dopo il buon riscontro della scorsa puntata, vista da 1 milione 565 mila spettatori... Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 12 aprile: gli ospiti di Francesca FialdiniSi rinnova l’appuntamento con Da noi… A ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini che accompagna il pubblico in uno spazio televisivo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Da noi... a ruota libera, ospiti oggi domenica 26 aprile: chi c'è nel salotto di Francesca Fialdini; Da Noi... a Ruota Libera, Fabrizio Moro e Bianca Guaccero tra gli ospiti del 19 aprile; Da noi... a ruota libera 2025/26 - Puntata del 19/04/2026 - Video; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Fabrizio Moro, Bianca Guaccero e gli altri ospiti della puntata. Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Giancarlo Magalli e gli altri ospiti della puntataUn pomeriggio con racconti personali, musica e confidenze quello di Da noi... a ruota libera, in onda oggi, domenica 26 aprile, a partire dalle 17.20 su Rai 1 con una nuova puntata. Emozioni e ... today.it 'Da noi… a ruota libera': Fialdini accoglie Magalli, Tosca e Ghini il 26 aprileTorna l'appuntamento settimanale con ‘Da noi… a ruota libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini, che domenica 26 aprile andrà in onda alle ore 17.20 su Rai 1. La trasmissione, realizzata da ... it.blastingnews.com L'avvocato de Rensis questa volta parla a ruota libera - facebook.com facebook Insurance Trade | Sara Assicurazioni lancia Ruota Libera Moto x.com