Diletta Leotta torna a casa dopo il secondo parto Non sfugge un dettaglio sulla sua camminata | Solo chi ha partorito sa

Dopo il secondo parto, la conduttrice televisiva è tornata a casa insieme al marito e al loro bambino, nato all’inizio di maggio. Nelle immagini condivise sui social si vede la coppia camminare all’ingresso della loro abitazione, con la donna che indossa un abbigliamento casual. Un dettaglio sulla sua camminata ha attirato l’attenzione, accompagnato dalla frase: “Solo chi ha partorito sa”. La famiglia ha accolto con un fiocco azzurro e un’atmosfera da favola.

Fiocco azzurro e atmosfera da favola per Diletta Leotta e Loris Karius, che nelle scorse ore hanno mostrato sui social il ritorno a casa insieme al piccolo Leonardo, nato all’inizio di maggio. La coppia ha condiviso con i follower un tenero video del loro rientro in famiglia, accolto.🔗 Leggi su Today.it

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