Diletta Leotta ha dato alla luce il suo secondo figlio, un maschio di nome Leonardo. La gravidanza è stata annunciata a dicembre dello scorso anno, e ora si conosce il nome del neonato. La notizia è stata resa nota tramite fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla cerimonia o sulle condizioni di salute dei genitori e del bambino.

E' nato Leonardo, secondo figlio di Diletta Leotta e Loris Karius: avevano dato l'annuncio della gravidanza a dicembre scorso. La coppia aveva avuto la prima figlia nel 2023, Aria Ieri dopo tanta attesaè nato Leonardo, il secondo figlio diDiletta Leotta e Loris Karius. La coppia aveva annunciatola gravidanza il 10 dicembree poi qualche mese dopo aveva rivelato il sesso. Nelle settimane successive c’è stato uno scontro tra i due genitori sul nome del bambino e alla fine a svelarlo è stata la giornalista sportiva con il post con il quale ha annunciato la nascita del piccolo.Leonardova ad allargare la famiglia di cui fa parte già la piccolaAria, nata ad agosto 2023.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Diletta Leotta ha partorito: è nato Leonardo!

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