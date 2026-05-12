Digital divide | l’Uncem rilancia la mappa delle zone senza segnale

L'Uncem ha pubblicato di nuovo la mappa delle aree prive di copertura telefonica, evidenziando le zone più isolate del Paese. La mappa indica con precisione i territori senza segnale, spesso localizzati in aree montane o rurali. È stato inoltre attivato un modulo online che permette di segnalare le zone senza copertura, offrendo un modo semplice per raccogliere dati e comprendere meglio la distribuzione del digital divide nel territorio.

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? Punti chiave Dove si trovano esattamente le zone isolate senza segnale telefonico?. Come può il modulo online aiutare a risolvere l'emergenza digitale?. Perché lo Stato deve intervenire dove il settore privato fallisce?. Quali rischi corre la sopravvivenza dei borghi senza copertura mobile?.? In Breve Legge di bilancio 2020 prevede 1,5 milioni di euro per nuovi tralicci.. Mappatura precedente pubblicata nell'ottobre 2019 per orientare investimenti privati.. Risorse PNRR e POR FESR destinate a coprire aree montane e interne.. Modulo online Uncem permette segnalazioni precise su zone alpine e appenniniche.. L’Uncem rilancia la mappatura delle zone del Paese prive di segnale telefonico per smartphone, puntando a risolvere l’emergenza digitale che colpisce le aree montane e interne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Digital divide: l’Uncem rilancia la mappa delle zone senza segnale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Metrobus, nuove ordinanze e modifiche alla viabilità: la mappa delle zoneIl Comune di Perugia ha disposto l'adozione di nuovi provvedimenti in materia di viabilità nell'ambito dei lavori per la realizzazione della prima... Perugia, interventi di asfaltatura: la mappa delle zone interessate dai lavoriIl Comune di Perugia ha disposto la proroga di alcune ordinanze di modifica della circolazione stradale per consentire la prosecuzione dei lavori di...