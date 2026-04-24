Metrobus nuove ordinanze e modifiche alla viabilità | la mappa delle zone

Il Comune di Perugia ha introdotto nuove ordinanze e modifiche alla viabilità in seguito ai lavori per la realizzazione della prima linea del Bus Rapid Transit. Questi interventi riguardano diverse zone della città e sono finalizzati a gestire il traffico durante le fasi di sviluppo del progetto. La mappa delle aree interessate è stata aggiornata per riflettere le variazioni temporanee alla circolazione e alle zone di sosta.

Il Comune di Perugia ha disposto l'adozione di nuovi provvedimenti in materia di viabilità nell'ambito dei lavori per la realizzazione della prima linea del Bus Rapid Transit.Su richiesta della ditta esecutrice l'ente ha approvato nuove ordinanze con provvedimenti specifici relativi ad alcune.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Metrobus, nuove modifiche alla circolazione in via Settevalli: come cambia la viabilitàNuove modifiche alla viabilità in via Settevalli a Perugia, per consentire l'avanzamento degli interventi del Metrobus. Metrobus, nuove modifiche alla viabilità: ecco come cambia la circolazione e doveL'ordinanza sarà in vigore dal 25 febbraio al 30 maggio presso la rotatoria Solinas, via Settevalli e Ponte della Pietra San Vetturino Con ordinanza... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Metrobus, nuova ordinanza in viale San Sisto; Metrobus, continuano i lavori: nuove modifiche alla viabilità in viale San Sisto; Perugia, via Donizetti: modifiche alla circolazione per lavori Metrobus; Perugia, via Donizetti: modifiche alla circolazione per lavori Metrobus. Metrobus, continuano i lavori: nuove modifiche alla viabilità in viale San SistoNuova fase dei lavori per la realizzazione del Metrobus in viale San Sisto. Il Comune di Perugia, con una nuova ordinanza, ha disposto modifiche temporanee alla circolazione nel tratto compreso tra vi ... corrieredellumbria.it Metrobus, continuano i lavori: da oggi nuove modifiche alla viabilità in via DonizettiProcedono spediti i lavori per la realizzazione del Metrobus lungo il corridoio Pievaiola–Settevalli. Il Comune di Perugia, con una nuova ordinanza, ha disposto modifiche temporanee alla circolazione ... corrieredellumbria.it Metrobus, modifiche alla circolazione in via Sandro Penna Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook