Diffusi gli audio di Sempio | Alle nove e mezza e il video nella penna

Da iltempo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica oggi sul caso di Garlasco sono gli audio dei soliloqui di Andrea Sempio, intercettato in auto. File dove le parole si confondono col rumore di fondo, e che vegono rilanciati dalle trasmissioni tv. A 4 di sera, su Rete 4, Paol Del Debbio ha mandato in onda l'audio di una intercettazione ambientale del 2017 che secondo la Procura di Pavia "sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio" di Chiara Poggi. Nell'audio dell'8 febbraio 2017  il 38enne, viene ricostruito, affermerebbe: "È successo qualcosa quel giorno (.) era sempre lì a casa (.) però ca**o (.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Leggi anche: Garlasco, il nuovo audio di Sempio del 2017: «?È successo qualcosa quel giorno alle nove e mezza». Svelò l'orario in cui uccise Chiara?

Argomenti più discussi: L'accusa della famiglia Poggi ai carabinieri condizionati da contesti opachi. La reazione alle intercettazioni su di loro e gli audio di Sempio; Campania, inchiesta Fanpage su esami formazione. Movimento: Vogliamo vederci chiaro; Smart glasses e intelligenza artificiale, novità Amazon e offerte imperdibili; Andrea Sempio, le intercettazioni, il rifiuto di Chiara Poggi e il video intimo con Alberto Stasi: la Procura individua il movente.

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