A focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica oggi sul caso di Garlasco sono gli audio dei soliloqui di Andrea Sempio, intercettato in auto. File dove le parole si confondono col rumore di fondo, e che vegono rilanciati dalle trasmissioni tv. A 4 di sera, su Rete 4, Paol Del Debbio ha mandato in onda l'audio di una intercettazione ambientale del 2017 che secondo la Procura di Pavia "sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio" di Chiara Poggi. Nell'audio dell'8 febbraio 2017 il 38enne, viene ricostruito, affermerebbe: "È successo qualcosa quel giorno (.) era sempre lì a casa (.) però ca**o (.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Diffusi gli audio di Sempio: "Alle nove e mezza..." e il "video nella penna"

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GARLASCO: era controllata, video della scuola esca per incontrarla. Ecco perche'. La ctp Dal Checco

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"È successo qualcosa... alle nove e mezza". Il nuovo audio che può incastrare SempioL’informativa finale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano è una miniera di informazioni per capire il caso di Garlasco.

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Argomenti più discussi: L'accusa della famiglia Poggi ai carabinieri condizionati da contesti opachi. La reazione alle intercettazioni su di loro e gli audio di Sempio; Campania, inchiesta Fanpage su esami formazione. Movimento: Vogliamo vederci chiaro; Smart glasses e intelligenza artificiale, novità Amazon e offerte imperdibili; Andrea Sempio, le intercettazioni, il rifiuto di Chiara Poggi e il video intimo con Alberto Stasi: la Procura individua il movente.

La gomitata di Bastoni su Duda in Inter-Verona. Nasca al Var ripete gol regolare, gol regolare senza una parola sul fallo. Nessun ragionamento, nessuna revisione. Quell'audio, diffuso a Coverciano, è ora al centro dell'inchiesta della Procura di Milano su Ro x.com

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