È successo qualcosa alle nove e mezza Il nuovo audio che può incastrare Sempio

Da ilgiornale.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 9:30 si è verificato un episodio che potrebbe essere decisivo nel caso di Garlasco. Il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano ha depositato un'informativa finale ricca di dettagli utili per le indagini. Un nuovo audio, che potrebbe rappresentare una svolta, è stato al centro dell'attenzione. Le dichiarazioni e i dati raccolti puntano a chiarire meglio la dinamica e le eventuali responsabilità.

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L’informativa finale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano è una miniera di informazioni per capire il caso di Garlasco. Le oltre 300 pagine offrono spunti investigativi e approfondimenti importanti per capire in che modo la procura di Pavia ha condotto l'indagine che ha portato, a febbraio 2025, all’iscrizione di Andrea Sempio nel registro degli indagati. L’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, così come si è sviluppata, può essere definita quasi un “incidente di percorso” mentre gli investigatori seguivano le tracce di un’altra indagine, al netto di diverse segnalazioni che sono state fatte negli anni dalla difesa di Alberto Stasi, unico condannato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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