Un nuovo file audio risale all’8 febbraio 2017 e riguarda l’interrogatorio di Andrea Sempio. In questa registrazione, l’uomo afferma: «È successo qualcosa quel giorno alle nove e mezza», senza specificare ulteriori dettagli. La frase si riferisce all’evento che coinvolgeva una persona trovata morta, avvenuto in un orario preciso. La registrazione è stata analizzata come parte delle indagini in corso, che cercano di chiarire i momenti chiave di quella giornata.

E' un audio dell'8 febbraio 2017. Andrea Sempio parlando sempre da solo a voce alta dice: «E' successo qualcosa quel giorno (.) era sempre lì a casa (.) però cazzo (.) alle nove e mezza». Una rilettura che oggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco chiuse nei giorni scorsi, potrebbe rivelare che Sempio «potrebbe riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio». L'atto di accusa della Procura di Pavia contro Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto del 2007, è pesante come un macigno e scagiona, di fatto, chi per quel delitto è già stato condannato in via definitiva: l'ex fidanzato della giovane commercialista, Alberto Stasi, che sta finendo di scontare i 16 anni che gli sono stati inflitti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, il nuovo audio di Sempio del 2017: «?È successo qualcosa quel giorno alle nove e mezza». Svelò l'orario in cui uccise Chiara?

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Garlasco, dopo Stasi e Sempio a quando gli altri

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A metà aprile 2025 tutti s'interrogavano sulla penna, la chiave usb di Chiara e cosa ci fosse dentro. Un soliloquio in auto dell'unico indagato che si sfoga può impastare di tutto di più. Bisogna ascoltare l'audio. #Sempio #Garlasco x.com

L'avvocato di Marco Poggi: 'L'audio di Sempio non è una confessione' reddit