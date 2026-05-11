Garlasco il nuovo audio di Sempio del 2017 | ?È successo qualcosa quel giorno alle nove e mezza Svelò l' orario in cui uccise Chiara?

Da ilmessaggero.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo file audio risale all’8 febbraio 2017 e riguarda l’interrogatorio di Andrea Sempio. In questa registrazione, l’uomo afferma: «È successo qualcosa quel giorno alle nove e mezza», senza specificare ulteriori dettagli. La frase si riferisce all’evento che coinvolgeva una persona trovata morta, avvenuto in un orario preciso. La registrazione è stata analizzata come parte delle indagini in corso, che cercano di chiarire i momenti chiave di quella giornata.

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E' un audio dell'8 febbraio 2017. Andrea Sempio parlando sempre da solo a voce alta dice: «E' successo qualcosa quel giorno (.) era sempre lì a casa (.) però cazzo (.) alle nove e mezza». Una rilettura che oggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco chiuse nei giorni scorsi, potrebbe rivelare che Sempio «potrebbe riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio». L'atto di accusa della Procura di Pavia contro Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto del 2007, è pesante come un macigno e scagiona, di fatto, chi per quel delitto è già stato condannato in via definitiva: l'ex fidanzato della giovane commercialista, Alberto Stasi, che sta finendo di scontare i 16 anni che gli sono stati inflitti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Garlasco, il nuovo audio di Sempio del 2017: «?È successo qualcosa quel giorno alle nove e mezza». Svelò l'orario in cui uccise Chiara?
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