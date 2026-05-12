Le borse italiane hanno registrato un forte calo dei titoli legati al settore della difesa, in particolare di Avio e Leonardo, che hanno subito una fase di vendita massiccia. Nonostante le tensioni in Medio Oriente continuino, gli investitori sembrano aver ridotto l’interesse verso queste aziende, portando a una diminuzione significativa delle quotazioni. La flessione si è verificata prima che si manifestassero segnali di cambiamento nei negoziati diplomatici, lasciando il settore in una fase di forte incertezza.

I mercati hanno smesso di credere alla guerra infinita prima ancora che lo facciano i diplomatici. Nonostante il rumore di sottofondo dei conflitti in Medioriente non accenni a spegnersi, i titoli della difesa italiana, Avio e Leonardo in prima linea, stanno vivendo una primavera molto fredda. Insomma, sembra che in Borsa quando la guerra diventa abitudine, smetta di essere un affare. Guardando solo alla giornata di ieri, le azioni di Avio hanno segnato un tonfo del 5,7% a 29,5 euro, mentre Leonardo ha lasciato sul terreno il 3,5% a 51,3 euro. Il ribasso di ieri aggrava un quadro già deteriorato: su base mensile l'azienda aerospaziale è in rosso di oltre il 14,6%, mentre la società di cui ha appena preso la guida Lorenzo Mariani cede il 8,9%.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Difesa in picchiata, la Borsa scarica Avio e Leonardo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Borsa: Milano positiva (+0,56) con Buzzi e Cucinelli, Avio e Leonardo le peggiori

Leggi anche: Borsa: Milano riduce il rialzo (+0,2%), corre Saipem, pesa Avio

Argomenti più discussi: Difesa in picchiata, la Borsa scarica Avio e Leonardo; Un brutto episodio nei #vicoli di Genova dove questa notte un gruppo di sei alpini è stato quasi colpito da diversi barattoli di vetro lanciati da una finestra. È successo in via di San Bernardo, dove le penne nere stavano festeggiando fra i tavolini di un noto local; Suora aggredita a Gerusalemme: Faltas (Custodia), Violenza che sconvolge. Gerusalemme sia città universale della pace; Palpeggiano la fidanzata, scoppia la lite: coppia aggredita con bottigliate e pugni in via XII Ottobre.

I miei genitori preferiscono la mia sorellina e mi picchiano per i suoi errori reddit

Questo governo, a parte l'inutile anzi, a sto punto, perniciosa longevità, è stato un totale fallimento! Qualcuno in tempi non sospetti disse che l'Influencer a Palazzo Chigi, avrebbe avuto il suo Pandoro e infatti... Chissà perché @matteorenzi ci arriva sempre pri x.com

Difesa in picchiata, la Borsa scarica Avio e LeonardoIn Iran la guerra continua, ma adesso il mercato scommette sulla tregua in Ucraina ... ilgiornale.it