Difesa del suolo arrivano 8,8 milioni per avviare 15 cantieri in Bergamasca

La regione ha annunciato un investimento di 8,8 milioni di euro destinato a 15 cantieri in Bergamasca, con l’obiettivo di intervenire sul territorio contro il dissesto idrogeologico. I lavori prevedono interventi su vasche di laminazione e pendii, con l’intento di migliorare la stabilità del suolo e prevenire eventuali frane o alluvioni. L’iniziativa coinvolge diverse aree della provincia e si inserisce in un piano più ampio di tutela del territorio.

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DALLA REGIONE. Lo stanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico. Dalle vasche di laminazione ai pendii. «Risposta alle segnalazioni dei territori». Dal maxi piano della Regione per la difesa del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico sono in arrivo sul territorio bergamasco ben 8,8 milioni di euro per 15 cantieri di qui al 2028. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi di concerto con gli assessori Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Massimo Sertori ( Enti locali e Montagna), uno stanziamento complessivo di 37,7 milioni di euro, che servirà a sostenere 68 interventi capillari in oltre 60 Comuni delle 12 Province lombarde.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Difesa del suolo, arrivano 8,8 milioni per avviare 15 cantieri in Bergamasca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Difesa del suolo, lavori a Collecchio e a Fornovo per 5.5 milioni di euroOtto interventi per la messa in sicurezza di fiumi e torrenti, in tutto il territorio regionale da Piacenza fino alla costa. La Bergamasca guida il piano anti-dissesto della Regione: 15 interventi finanziati per 8,8 milioniRegione Lombardia stanzia 37,7 milioni di euro per realizzare 68 interventi di difesa del suolo e contrasto del dissesto idrogeologico in più di 60... Argomenti più discussi: Difesa del suolo, arrivano 8,8 milioni per avviare 15 cantieri in Bergamasca; Bergamo, 8,8 milioni da Regione Lombardia per la difesa del suolo: il programma degli interventi nella Bergamasca; Dissesto idrogeologico, dalla Regione 37 milioni per la sicurezza dei territori: fondi anche nel Cremonese; Difesa del suolo, Regione Lombardia stanzia 1,7milioni di euro per gli interventi nell'alto Varesotto. Difesa del suolo, arrivano 8,8 milioni per avviare 15 cantieri in Bergamasca x.com [Rewatch] Misurare l'interesse per una visione del mese dell'orgoglio DOUBLE FEATURE (Bravern + TBD)! reddit Difesa del suolo, arrivano 8,8 milioni per avviare 15 cantieri in BergamascaLo stanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico. Dalle vasche di laminazione ai pendii. «Risposta alle segnalazioni dei territori». ecodibergamo.it