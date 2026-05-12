Dieci anni di unioni civili in città La scelta di una trentina di coppie

In città sono state celebrate oltre trenta unioni civili tra persone dello stesso sesso, da quando la legge Cirinnà è entrata in vigore nel giugno del 2016. La data ufficiale dell’approvazione in Parlamento risale al 20 maggio di dieci anni fa, e da allora molte coppie hanno deciso di formalizzare la loro unione. Questa ricorrenza segna un decennio di riconoscimento legale delle unioni tra persone dello stesso sesso nella zona.

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Sono oltre una trentina le coppie formate da persone dello stesso sesso che nella nostra città si sono unite civilmente grazie alla legge Cirinnà approvata in Parlamento dieci anni fa, ossia il 20 maggio 2016 (entrata poi in vigore il 5 giugno del medesimo anno). Un lasso di tempo minimo rispetto ai lunghi anni della battaglia perché le persone conviventi unite stabilmente da legami affettivi abbiano potuto formare una famiglia legalmente riconosciuta. Un tempo, tuttavia, utile per tastare il polso alla mentalità comune passata, andando indietro nei millenni, dalla condanna al rogo, alla tolleranza, al riconoscimento dei diritti degli omosessuali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dieci anni di unioni civili in città. La scelta di una trentina di coppie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dieci anni di unioni civiliDal 2016 quasi 22mila coppie dello stesso sesso hanno potuto riconoscere legalmente la propria unione, ma hanno ancora molti problemi soprattutto sui... Unioni civili, 10 anni di legge Cirinnà: oltre 30.000 coppie coinvolte? Domande chiave Perché la legge Cirinnà non garantisce ancora l'adozione congiunta? Quali lacune giuridiche impediscono il pieno riconoscimento dei... Argomenti più discussi: Unioni civili in Italia, dieci anni dalla legge Cirinnà; Dieci anni di unioni civili, la riforma del governo Renzi che cambiò un'Italia rimasta indietro sui diritti civili. Scalfarotto (Iv): Ora il passo successivo, il matrimonio egualitario; Blog | Dieci anni di unioni civili, la battaglia non è finita; Dieci anni di unioni civili: la legge che cambiò l'Italia ma lasciò i diritti a metà. Quando il matrimonio egualitario?. Dieci anni fa, l’11 maggio 2016, l’Italia approvava le unioni civili. Un passo storico, ma incompleto: mancano matrimonio egualitario, piena genitorialità e una legge contro l’omolesbobitransfobia. Il Governo Meloni vuole fermarsi lì. Noi no. ?? x.com (Spoiler Estesi) Criston Cole era di origine dornea? reddit Dieci anni di unioni civili in città. La scelta di una trentina di coppieSono oltre una trentina le coppie formate da persone dello stesso sesso che nella nostra città si sono unite civilmente grazie alla legge Cirinnà approvata in Parlamento dieci anni fa, ossia il 20 mag ... ilrestodelcarlino.it