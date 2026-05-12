Dieci anni di ricerca e riscoperta | il Museo Ebraico di Lecce celebra il suo anniversario

Da lecceprima.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Museo Ebraico di Lecce festeggia dieci anni dalla sua apertura con una conferenza pubblica prevista per giovedì 14 maggio alle 11. L'evento si terrà nella sede del museo, situata nel centro storico della città. In questa occasione, si parlerà del percorso di ricerca e valorizzazione che ha caratterizzato il museo nel corso di un decennio.

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LECCE – Dieci anni di ricerca, valorizzazione e dialogo con il territorio. Il Museo Ebraico di Lecce celebra il suo decimo anniversario con una conferenza pubblica in programma giovedì 14 maggio alle 11, presso la sede del museo, nel cuore del centro storico cittadino. L’iniziativa rappresenta un.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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