Dieci anni di arte a Pavarolo | una mostra diffusa celebra il decennale dello Studio Museo Casorati
Da sabato 16 maggio, a Pavarolo, ha preso il via una mostra diffusa dedicata ai dieci anni dello Studio Museo Casorati. L’esposizione, realizzata dal Comune e dall’Archivio Casorati, presenta un percorso che raccoglie opere e lavori di diverse generazioni di artisti, creando un dialogo tra passato e presente. La rassegna rimarrà aperta fino a fine estate e coinvolge spazi pubblici e privati del paese.
Un decennio di sperimentazione, memoria e dialogo tra generazioni di artisti. A partire da sabato 16 maggio, il Comune di Pavarolo e l'Archivio Casorati inaugurano "La Via Lattea. 10 anni di mostre a Pavarolo". L'esposizione collettiva diffusa, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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