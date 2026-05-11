Dieci anni di arte a Pavarolo | una mostra diffusa celebra il decennale dello Studio Museo Casorati

Da sabato 16 maggio, a Pavarolo, ha preso il via una mostra diffusa dedicata ai dieci anni dello Studio Museo Casorati. L’esposizione, realizzata dal Comune e dall’Archivio Casorati, presenta un percorso che raccoglie opere e lavori di diverse generazioni di artisti, creando un dialogo tra passato e presente. La rassegna rimarrà aperta fino a fine estate e coinvolge spazi pubblici e privati del paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui