Inaugurazione mostra di Adi Kichelmacher al Museo Ebraico di Lecce | Le radici ebraiche di Gesù nei vangeli

Lunedì 16 marzo alle 16, il Museo Ebraico di Lecce apre le porte alla mostra personale di Adi Kichelmacher intitolata

Lunedì 16 marzo, alle ore 16, il Museo Ebraico di Lecce ospita l'inaugurazione della mostra personale di Adi Kichelmacher. Questa affascinante esposizione si propone di esplorare le intersezioni tra Ebraismo e Cristianesimo attraverso l'arte, ponendo al centro la figura di Gesù e le sue radici ebraiche. Luogo di confronto, incontro e riferimento per portare alla luce e valorizzare la storia della comunità ebraica vissuta anticamente a Lecce, il Museo Ebraico, nato dieci anni fa grazie a Francesco De Giorgi e...

