Il governo ha annunciato che il Piano Casa sarà approvato il primo maggio in Consiglio dei ministri. Il progetto prevede la realizzazione di centomila alloggi a prezzi calmierati entro dieci anni. La proposta rappresenta il primo piano di questo tipo dopo quello varato diversi decenni fa. Confedelizia e Anci hanno espresso il loro sostegno pubblico alla misura.

Un piano casa reale, vero. Il primo, dopo quello che realizzò tanti lustri fa Amintore Fanfani. Lo ha annunciato Giorgia Meloni in Parlamento, durante l’informativa, chiarendo che sarà già approvato dal Consiglio dei ministri il prossimo 1 maggio. Un miliardo dal Pnrr. L’obiettivo principale è mettere a disposizione oltre 100.000 alloggi nell’arco di un decennio. Ecco i pilastri del progetto: ristrutturazione e recupero di circa 100.000 case popolari attualmente vuote perché inagibili o occupate abusivamente, e a lloggi a prezzi calmierati, destinati a chi ha un reddito troppo alto per le case popolari ma troppo basso per il mercato libero, con un focus particolare sulle giovani coppie e i lavoratori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tutto pronto per il Piano Casa: “Centomila alloggi a prezzi calmierati in dieci anni”. Confedelizia e Anci plaudono

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Dopo quasi quattro anni di annunci inconsistenti, la Presidente Meloni tenta l’ennesimo annuncio parlando di un Piano Casa da 100.000 alloggi in un decennio — un’inezia davanti alla crisi abitativa reale, un regalo mascherato ai fondi immobiliari più che un - facebook.com facebook

Elly Schlein: "Meloni surreale sul piano casa: in quattro anni non hanno fatto nulla" x.com