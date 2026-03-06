ventitreesima italiana a trionfare in coppa del mondo di sci alpino laura pirovano entra nella storia

Laura Pirovano diventa la ventitreesima italiana a vincere in Coppa del Mondo di sci alpino, conquistando il podio in Val di Fassa. La sua vittoria rappresenta un momento importante per lo sci femminile italiano, inserendosi in un fine settimana dedicato alle discipline di sci alpino. La gara si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Nel contesto di un fine settimana dedicato alle discipline di sci alpino, si è siglato un risultato di grande rilievo per l'Italia, con una vittoria che rimarrà impressa nella storia della coppa del mondo femminile. La prima delle due discese libere in programma in val di fassa ha portato un risultato inatteso e straordinario, segnato dalla conquista del podio di un’atleta al debutto assoluto. La protagonista dell’evento è stata Laura Pirovano, che non aveva mai salito le posizioni di vertice in gara di coppa del mondo prima di oggi. Con una prestazione impeccabile e una tattica impeccabile in discesa libera, si è aggiudicata la vittoria con un margine di appena 0,01 secondi sulla concorrente tedesca Emma Aicher. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Laura Pirovano diventa la ventitreesima donna italiana a vincere nella Coppa del Mondo di sci alpino

