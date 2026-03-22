Sci alpino Goggia nella storia | vince la Coppa del Mondo nel SuperG

L’azzurra supera le sue avversarie a Kvitfjell e conquista la prima Coppa di specialità nel SuperG dello sci alpino. Alla fine della gara, lacrime di gioia le rigano il volto mentre attraversa il traguardo. La vittoria rappresenta un traguardo importante per la stagione e segna un momento storico nella disciplina. La competizione si è svolta sulla pista norvegese, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Sofia Goggia scrive un’altra pagina straordinaria della sua carriera e dello sci italiano. La campionessa bergamasca conquista la Coppa del Mondo di SuperG 202526, centrando per la prima volta in carriera il successo nella classifica di specialità. Il verdetto arriva a Kvitfjell, in Norvegia, al termine di una giornata carica di tensione ed emozioni. Goggia chiude al comando e può festeggiare solo dopo la discesa della neozelandese Alice Robinson, unica rivale ancora in corsa per il titolo, che termina lontana dalla vetta. A quel punto, per l’azzurra, scattano le lacrime di gioia. Per Goggia si tratta del quinto globo di cristallo di specialità, dopo i quattro conquistati in discesa (2018, 2021, 2022 e 2023). 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sci alpino, Goggia nella storia: vince la Coppa del Mondo nel SuperG Articoli correlati Coppa del Mondo di Sci Alpino, Franzoni è nella storia: vince in superG a WengenWengen, 16 gennaio 2026 – Giovanni Franzoni da favola nel Super-G di Wengen, in Svizzera. LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia vince gara e Coppa del Mondo, eguagliata BrignoneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 12. SOFIA GOGGIA ritrova la vittoria e il sorriso: successo favoloso in SuperG a Soldeu Altri aggiornamenti su Sci alpino Goggia nella storia vince la... Temi più discussi: Sci alpino oggi · Sofia Goggia alle Finali di Coppa del mondo 2026: programma delle Finals, classifica, orario e dove vedere in diretta tv e streaming; La classifica generale femminile: Shiffrin leader, ma Aicher è vicina; Sciatrici più vincenti in Coppa del Mondo: numero mostruoso per Shiffrin; Sci Alpino: Coppa del Mondo femminile 2025/26 - Are: Gigante (1a manche) - Video. Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG: trionfo storico a Lillehammer VIDEOImpresa straordinaria per Sofia Goggia, che conquista la sua prima Coppa del Mondo di superG, completando così uno dei palmarès più prestigiosi dello sci alpino internazionale. La campionessa italiana ... msn.com Shiffrin leader in Coppa del Mondo, Goggia migliore italiana nello sciNella classifica generale, Mikaela Shiffrin (USA) guida con 1133 punti, seguita da Emma Aicher (GER) (994) e Camille Rast (SUI) (963). La migliore delle italiane è Sofia Goggia, quarta con 800 punti. it.blastingnews.com Finali Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Kvitfjell (Norvegia) - Sofia Goggia trionfa nell'ultimo supergigante della stagione e conquista la Coppa del Mondo di specialità! Per la 33enne delle Fiamme Gialle si tratta della quinta sfera di cristallo della carriera dop facebook SCI | L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG. È la sua prima coppa iridata in questa disciplina, dopo averne vinte quattro di discesa. Si è aggiudicata il trofeo nell'ultima gara alle Finali di coppa del mondo di Lillehammer. #ANSA x.com