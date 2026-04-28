Dal 30 aprile sarà possibile accedere alle dichiarazioni dei redditi precompilate online, preparate dall’Agenzia delle Entrate. Questa novità riguarda il modello 730, che i contribuenti potranno consultare e inviare attraverso il portale dedicato. La disponibilità delle dichiarazioni precompilate rappresenta un cambiamento importante nel processo di presentazione delle imposte, con date e modalità da rispettare per completare l’operazione.

Dal 30 aprile sarà possibile consultare online la dichiarazione precompilata: tutto quello che c'è da sapere su date, rimborsi e regole. Arriva la precompilata. Dal 30 aprile sarà possibile consultare le dichiarazioni 730 predisposte dal Fisco. Nel dettaglio, dal pomeriggio di giovedì 30 aprile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, saranno disponibili in modalità consultazione le dichiarazioni 730 già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale, sottolinea l’Agenzia, sono più di 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per le precompilate 2026. Per l’invio del 730 ed eventuali modifiche il semaforo verde è previsto per il prossimo 14 maggio, con deadline ultima al 30 settembre.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Precompilata al via, la dichiarazione online dal 30 aprile: tutte le novità del 730 e le date da segnare

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Precompilata al via, 730 disponibili sul sito delle Entrate da giovedì. Più di 1,3 miliardi di informazioni trasmesse, invio dal 14 maggio #ANSA x.com