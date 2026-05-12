Diaz Bisceglie in A2 | confermati Salguero e Di Chiano per la sfida

La squadra di pallavolo di Bisceglie ha annunciato la conferma di Salguero e Di Chiano per la prossima partita in Serie A2. Entrambi i giocatori sono stati scelti per rafforzare la formazione e affrontare la sfida con i nuovi compagni. La presenza di questi atleti sarà determinante per la strategia della squadra, mentre si attendono ulteriori indicazioni sul ruolo di Di Chiano nel migliorare l'aspetto tattico.

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? Punti chiave Chi sono i nuovi pilastri che affiancheranno Salguero in A2?. Come farà Di Chiano ad alzare il livello tattico della squadra?. Quale ruolo avrà il capitano Pedone nella nuova categoria?. Cosa farà la società per completare la rosa dopo i primi rinnovi?.? In Breve Salguero ha registrato 24 reti e 21 assist nella stagione di Serie B.. Il capitano Nico Pedone ha raggiunto le 100 presenze con la maglia biancorossa.. La società è presieduta da Giuseppe Cortellino per il salto in Serie A2.. Di Chiano ha guidato il gruppo fino alle semifinali della Final Eight Coppa Italia.. La Diaz Bisceglie progetta il salto nella categoria superiore con i primi rinnovi tecnici e societari che consolidano la base per l’esordio in Serie A2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diaz Bisceglie in A2: confermati Salguero e Di Chiano per la sfida ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Plebiscito Padova e Marina di Carrara: sfida decisiva per la A2? Punti chiave Come faranno i giovani padovani a battere l'esperienza dei tirrenici? Quale strategia userà Marinelli per proteggere la difesa in... Futbol Cinco, sfida salvezza: Bisceglie lotta contro la retrocessioneIl destino della stagione agonistica del Futbol Cinco si deciderà domani, 11 aprile, alle ore 16. Argomenti più discussi: Diaz Bisceglie, prime conferme in vista dell’esordio in Serie A2; La Diaz pronta a una nuova sfida: la Serie A2; Scheda Diaz - Calcio a 5 Serie B Girone G Italia; Sarà una Diaz competitiva anche in A2, Cortellino: Puntiamo in alto, senza limiti. Diaz Bisceglie, stagione 2026/27: una nuova sfida in Serie A2 x.com BIGLIETTO DI SOLO ANDATA DIAZ BISCEGLIE IN SERIE A2Una partita combattuta, intensa e ricca di emozioni, ma alla fine la Diaz targata Sefa riesce a espugnare il campo di un ostico Bernalda e a conquistare con due giornate d’anticipo il campionato, ... puglialive.net