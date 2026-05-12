’Dialogarsi’ tre giornate per incontrare l’arte da vicino

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 al 17 maggio si terrà l’evento ‘Dialogarsi’, promosso dall’associazione culturale Dialogarti insieme al Comune e ai Musei civici della zona. Durante le tre giornate, i partecipanti avranno l’opportunità di avvicinarsi all’arte attraverso diverse attività e incontri, con l’obiettivo di favorire un confronto diretto con le opere e i protagonisti del mondo artistico locale. L’iniziativa coinvolge più realtà del territorio e si svolge in più sedi pubbliche.

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Arriva ’Dialogarsi’, l’evento ideato dall’associazione culturale Dialogarti in collaborazione con il Comune di Colle e i Musei civici, in programma dal 15 al 17 maggio. Tre giornate per artisti e appassionati che vogliono "incontrare l’arte da vicino", attraverso laboratori, performance e incontri pubblici guidati da Matteo Belli, attore, autore e regista teatrale bolognese. "Abbiamo scelto un verbo ’dialogarsi’ non soltanto per l’assonanza con il nome dell’associazione ma perché è un’azione concreta: è ricerca personale e intima, entrare in relazione col bagaglio di parole che ogni persona ha da dire, da condividere, da donare – spiega Susanna Bernardi, responsabile della sezione teatro di Dialogarti –.🔗 Leggi su Lanazione.it

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