esce da scuola per incontrare un amico conosciuto online e viene ritrovato morto in un fiume tre mesi dopo

Un ragazzo di 15 anni è scomparso a New York il 9 gennaio e, dopo oltre due mesi, è stato ritrovato senza vita in un fiume. La famiglia ha riferito che aveva lasciato la scuola per incontrare un amico conosciuto online. La polizia ha avviato indagini per chiarire le circostanze della sua scomparsa e del suo decesso.

Resta avvolta da numerosi interrogativi la morte di Thomas Medlin, il ragazzo di 15 anni scomparso a New York lo scorso 9 gennaio e ritrovato senza vita oltre due mesi dopo. Il corpo dell'adolescente è stato recuperato il 12 marzo nelle acque del fiume Red, chiudendo formalmente le ricerche ma lasciando ancora molti dubbi su quanto accaduto nelle ore successive alla sua scomparsa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane aveva lasciato casa quel pomeriggio spiegando ai familiari che avrebbe incontrato un amico conosciuto online attraverso il videogioco Roblox. Tuttavia quell'incontro, stando agli elementi raccolti finora, non sarebbe mai avvenuto.

