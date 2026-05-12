Di Marzio | Milan un’estate di cambiamenti | se salterà Furlani chi comanderà? Su Allegri …

Giornalista sportivo di 'Sky Sport' specializzato in calciomercato, ha commentato i recenti sviluppi legati al Milan, evidenziando possibili cambiamenti nella gestione del club durante l’estate. Ha sollevato il tema della possibile uscita di Furlani e delle conseguenze che potrebbe avere sulla catena di comando. Inoltre, ha parlato della posizione dell’attuale allenatore e delle eventuali decisioni future in vista della prossima stagione.

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