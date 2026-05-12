Di Marzio | Milan un’estate di cambiamenti | se salterà Furlani chi comanderà? Su Allegri …

Da pianetamilan.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornalista sportivo di 'Sky Sport' specializzato in calciomercato, ha commentato i recenti sviluppi legati al Milan, evidenziando possibili cambiamenti nella gestione del club durante l’estate. Ha sollevato il tema della possibile uscita di Furlani e delle conseguenze che potrebbe avere sulla catena di comando. Inoltre, ha parlato della posizione dell’attuale allenatore e delle eventuali decisioni future in vista della prossima stagione.

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Si parla molto, in queste settimane, di un possibile ribaltone in casa Milan al termine della stagione. Inizialmente, l'ipotesi che circolava riferiva di un allontanamento dell'allenatore Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare in caso di mancata qualificazione della squadra rossonera alla prossima edizione della Champions League. Questo per volere dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, il quale, per sostituirli, ha (ri)pensato alla coppia composta da Vincenzo Italiano (Bologna) e Tony D'Amico (Atalanta). Ora, però, anche il futuro di Furlani - contestato dai tifosi rossoneri con una petizione online e allo stadio di 'San Siro' nell'ultimo weekend di campionato - è in bilico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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