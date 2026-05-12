Devastano un' ex casa di cura a Padova e si nascondo negli armadi e nei mobili tre giovani nei guai

Tre giovani sono stati denunciati per danneggiamento aggravato dopo aver danneggiato un’ex casa di cura abbandonata a Padova. I ragazzi si sono introdotti nei locali, danneggiando arredi e strutture, e si sono nascosti negli armadi e nei mobili. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla loro identificazione e al deferimento. L’episodio si è verificato nel corso di un’ispezione nella zona dell’edificio dismesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tre giovani sono stati denunciati per danneggiamento aggravato di una struttura abbandonata di Padova. I ragazzi, tutti padovani di età compresa tra i 18 ed i 20 anni, sono stati sorpresi all’interno dell’ex casa di cura mentre mettevano in atto atti di vandalismo, come reso noto dalla Questura. Uno di loro, già noto alle forze dell’ordine per furto aggravato e minacce aggravate, è stato sottoposto anche a una misura di prevenzione personale. La segnalazione e l’intervento delle Volanti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella serata di sabato 9 maggio, quando il custode di una struttura abbandonata in via Chilesotti, un tempo adibita a casa di cura, ha notato un’intrusione sospetta.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Devastano un'ex casa di cura a Padova e si nascondo negli armadi e nei mobili, tre giovani nei guai ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vandalizzano per noia l'ex casa di riposo Breda: tre giovani nei guaiTravolti dalla noia, hanno deciso di trasformare il loro sabato sera in un momento per danneggiare una struttura storica di Ponte di Brenta, ormai in... Sassaiola contro treni e stazione: tre giovani nei guai a ChiavennaAmmonta a oltre 60mila euro il conto dei danni provocati la sera del 14 aprile 2026 alla stazione ferroviaria di Chiavenna, dove alcuni lanci di... Si parla di: Vandali devastano l'ex casa di riposo Breda: due 18enni e un 20enne bloccati mentre si nascondono negli armadi; Vandali devastano le auto parcheggiate al Bronx, scatta la solidarietà di due fratelli: I danni li ripaghiamo noi. PIETRO IMMORDINO (@PietroLeonexxx) / Posts / X x.com Allora, qual è la versione ELI5 per qualcuno che sta appena iniziando Destiny 2? reddit Vandali devastano l'ex casa di riposo Breda: due 18enni e un 20enne bloccati mentre si nascondono negli armadiPADOVA - Si sono intrufolati abusivamente nella ex casa di riposo Breda a Ponte di Brenta, appiccando piccoli incendi per poi spegnerli scaricando interi estintori, lanciando letti e ... ilgazzettino.it