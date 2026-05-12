Derubano del Rolex un novantenne e un uomo con disabilità | arrestata una coppia

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri di Silvi Marina in relazione a due furti avvenuti a Faenza il 2 novembre. Le indagini hanno portato all'identificazione di una coppia di stranieri, sospettata di aver sottratto un Rolex a un uomo di 90 anni e un altro orologio a un uomo con disabilità. Le forze dell'ordine hanno eseguito i controlli e fermato i sospetti.

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