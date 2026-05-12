Derubano del Rolex un anziano e un disabile | arrestata una coppia

Una coppia di stranieri è stata arrestata dai Carabinieri di Silvi Marina, in provincia di Teramo, accusata di aver rubato un Rolex a un anziano e a una persona con disabilità durante due furti avvenuti a Faenza il 2 novembre. Gli agenti hanno identificato e fermato i sospetti, che sono stati portati in caserma per le formalità di rito. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali altri episodi.

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