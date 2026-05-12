Derubano del Rolex un anziano e un disabile | arrestata una coppia

Da ravennatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia di stranieri è stata arrestata dai Carabinieri di Silvi Marina, in provincia di Teramo, accusata di aver rubato un Rolex a un anziano e a una persona con disabilità durante due furti avvenuti a Faenza il 2 novembre. Gli agenti hanno identificato e fermato i sospetti, che sono stati portati in caserma per le formalità di rito. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali altri episodi.

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I Carabinieri di Silvi Marina, in provincia di Teramo, hanno arrestato una coppia di stranieri, ritenuti responsabili di due furti avvenuti a Faenza lo scorso 2 novembre. Come riporta LaPresse, i due erano destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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