Avevano rubato a Faenza due Rolex a un anziano disabile e a un 90enne arrestati a Silvi Marina

Due persone sono state arrestate a Silvi Marina dopo aver rubato due orologi Rolex a un anziano disabile e a un uomo di 90 anni durante un episodio a Faenza. I carabinieri hanno fermato i sospetti, che erano già destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare emessa a febbraio dal tribunale di Ravenna. La coppia di stranieri è stata portata in carcere.

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