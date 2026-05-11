Avevano rubato a Faenza due Rolex a un anziano disabile e a un 90enne arrestati a Silvi Marina

Da ilpescara.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state arrestate a Silvi Marina dopo aver rubato due orologi Rolex a un anziano disabile e a un uomo di 90 anni durante un episodio a Faenza. I carabinieri hanno fermato i sospetti, che erano già destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare emessa a febbraio dal tribunale di Ravenna. La coppia di stranieri è stata portata in carcere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una coppia di stranieri è stata arrestata dai carabinieri di Silvi Marina.Come riporta LaPresse, i due erano destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ravenna a febbraio. Sono ritenuti responsabili di due furti.🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Furti di Rolex a Faenza: coppia arrestata a Silvi Marina? Punti chiave Come hanno fatto a colpire due persone così fragili? Chi sono i responsabili che si spostavano tra Emilia e Abruzzo? Cosa è successo...

Anziani derubati, gli erano stati "sfilati" due preziosi Rolex : arrestata coppia in trasferta a Silvi MarinaI carabinieri di Silvi Marina (Teramo) hanno arrestato una coppia di cittadini stranieri, colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere...

Argomenti più discussi: Furti di Rolex, coppia ricercata arrestata a Silvi: in carcere anche la bimba di pochi mesi; COPPIA RICERCATA ARRESTATA: ACCUSATI DI DUE FURTI DI ROLEX AI DANNI DI ANZIANI; Furti di Rolex a Faenza | coppia arrestata a Silvi Marina.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web