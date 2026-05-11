Avevano rubato a Faenza due Rolex a un anziano disabile e a un 90enne arrestati a Silvi Marina
Due persone sono state arrestate a Silvi Marina dopo aver rubato due orologi Rolex a un anziano disabile e a un uomo di 90 anni durante un episodio a Faenza. I carabinieri hanno fermato i sospetti, che erano già destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare emessa a febbraio dal tribunale di Ravenna. La coppia di stranieri è stata portata in carcere.
Una coppia di stranieri è stata arrestata dai carabinieri di Silvi Marina.Come riporta LaPresse, i due erano destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ravenna a febbraio. Sono ritenuti responsabili di due furti.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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Avevano rubato a Faenza due Rolex a un anziano disabile e a un 90enne, arrestati a Silvi Marina ift.tt/m7ORB8u ift.tt/ua29hiE x.com
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