Manduria sottratti 2 milioni a un anziano | arrestata coppia del posto

A Manduria, una coppia locale è stata arrestata con l’accusa di aver sottratto circa due milioni di euro, tra beni e denaro contante, a un anziano residente nella zona. La vicenda riguarda il patrimonio di un pensionato di una certa età, che avrebbe subito il furto delle sue proprietà da parte delle persone che si occupavano di lui. Le autorità hanno eseguito l’arresto dopo aver avviato le indagini sulla vicenda.

Un patrimonio di circa due milioni di euro, tra beni e denaro contante, sarebbe stato sottratto a un anziano di Manduria da una coppia del posto che si prendeva cura di lui. Per i due indagati, uno dei quali finanziere in pensione, questa mattina è scattata un’ordinanza di arresti domiciliari eseguita dagli agenti della squadra Mobile e del commissariato di Polizia di Manduria. Cosa è successo Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, coordinate dal capo della squadra Mobile Antonio Serpico e dalla dirigente del commissariato dottoressa Marinella Martina, la coppia si sarebbe appropriata di somme di denaro e beni riconducibili all’anziano, successivamente deceduto.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Manduria, sottratti 2 milioni a un anziano: arrestata coppia del posto Notizie correlate Mamma e figlio rapinano un anziano: 4mila euro sottratti al market?? Cosa sapere Madre e figlio rapinano 4mila euro a un pensionato all'IperCoop di San Lazzaro. Consentono il recupero di 40mila euro sottratti con l’inganno a un anziano: riconoscimento a tre carabinieriA San Giovanni Teatino in intervento tempestivo ha permesso di bloccare le somme prima che venissero definitivamente disperse e di restituirle... Aggiornamenti e dibattiti Manduria, sottratti 2 milioni a un anziano: arrestata coppia del postoUn patrimonio di circa due milioni di euro, tra beni e denaro contante, sarebbe stato sottratto a un anziano di Manduria da una coppia del posto che ... msn.com Manduria, arresti domiciliari per una coppia: sottratti beni per circa 2 milioni a un anzianoContestualmente all’esecuzione della misura restrittiva, è stato disposto anche il sequestro preventivo di beni e conti correnti riconducibili agli indagati, ritenuti nella loro disponibilità Avrebber ... studio100.it