Roma e Juventus hanno speso complessivamente 1,5 miliardi di euro in cinque anni, diventando le squadre con le perdite più alte in Serie A. Questa sera si affrontano in una partita molto attesa, tra le due squadre che hanno registrato i maggiori costi e perdite economiche nel campionato italiano. La sfida mette in evidenza l’importanza della Champions League per entrambe le società.

La Champions serve come il pane, soprattutto per Roma e Juventus. Ecco perché sfide come quella di stasera assumono un valore doppio, se non triplo. Intendiamoci: è un’ovvietà dire che la Champions sposta i bilanci. Ma non vale per tutti allo stesso modo. Giallorossi e bianconeri sono quelli che hanno più disperato bisogno dei ricchi premi Uefa, perché sono anche quelli più indietro nel percorso verso la sostenibilità finanziaria. Basta guardare, banalmente, i bilanci al 30 giugno 2025: Juventus -58 milioni, Roma -54, Napoli -21, Milan +3, Inter +35, Atalanta +38, in rigoroso ordine. inverso di virtuosismo contabile. Allargando lo sguardo, si percepisce ancora meglio la differenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma e Juve hanno bruciato 1,5 miliardi in 5 anni: perché la Champions è fondamentale per entrambe

Chiariello: “Lookman non è arrivato a Napoli perché Milan, Roma, Inter e Juve ci hanno bloccato il mercato”La corsa al quarto posto sta entrando nel vivo, ci sono quattro squadre in quattro punti: Milan, Juventus, Napoli e Roma.

Biasin su Inter Juve: «E’ una partita fondamentale anche per la squadra di Spalletti. I bianconeri hanno commesso un errore. Ecco quale»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Tutto quello che riguarda Roma.

Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Roma-Juventus; Roma-Juventus: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A; Roma-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Roma-Juventus: probabili formazioni e statistiche.

Roma-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN: orario e formazioniLa Juventus affronta la Roma all'Olimpico nello scontro diretto per la zona Champions della Serie A: le probabili formazioni e dove seguire la partita ... fanpage.it

Pronostico Roma-Juventus: quote e consigli su esito finale, marcatori e... allenatoriGiallorossi avanti in classifica di 4 punti, Lucio (grande ex) deve voltare pagina dopo l'eliminazione dalla Champions ... corrieredellosport.it

3 Giuseppe Lotario Conti e la moglie Lucrezia abitavano un po’ nel palazzo Poli a Roma e un po’ nella villa Catena, costruita a Poli nel ‘500. Era questa una villa molto bella, di cui ci parla Annibal Caro, che diventerà dal 1960 al 70 la residenza del produttore - facebook.com facebook

A Roma la manifestazione organizzata da cinquecento centri antiviolenza per dire no al disegno di legge Bongiorno sulla violenza sessuale x.com