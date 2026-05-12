Derby di Roma oggi la decisione definitiva | in piedi l’ipotesi slittamento

Oggi si attende una decisione definitiva sul derby di Roma, con l'ipotesi di uno slittamento ancora possibile. Nonostante la Lega Serie A abbia già comunicato il calendario della prossima giornata di campionato, le autorità stanno valutando ulteriori elementi che potrebbero influenzare la data dell'incontro. La situazione rimane in evoluzione e si aspettano aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

Nonostante la Lega Serie A abbia già pubblicato il programma della prossima giornata di campionato, la situazione legata al derby della Capitale resta ancora in evoluzione. L’intenzione della Lega sarebbe quella di far disputare le gare decisive per la corsa Champions domenica alle 12:30, ma chi gestisce l’ordine pubblico a Roma continua a spingere per lo slittamento della Stracittadina a lunedì. Per questo motivo giorno e orario del derby non sono ancora stati definiti concretamente. Caos derby: la Lega Seria A accelera. Nella giornata di ieri, la Lega Seria A ha deciso di pubblicare in anticipo il programma della 37esima giornata, fissando per domenica 17 maggio alle 12:30 le partite delle squadre ancora coinvolte nella corsa Champions League: Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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