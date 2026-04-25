Oggi si gioca la partita tra Bologna e Roma, con grande attenzione per le formazioni e le scelte riguardanti l’ex attaccante della Juventus. La decisione definitiva su Dybala è stata comunicata, mentre i tifosi attendono di scoprire se sarà in campo o meno. La sfida rappresenta uno degli eventi più attesi della giornata e si concentra sulla formazione ufficiale delle due squadre.

Cresce l’attesa per la sfida in programma oggi: ecco le ultimissime di formazione e la scelta sull’ex attaccante della Juve. Cresce l’attesa per il match di oggi tra Bologna e Roma, che avrà inizio alle ore 18,00: i rossoblu vogliono sfruttare il fattore campo e avvicinarsi ai posti utili per la qualificazione in Europa, mentre gli ospiti puntano a vendicare l’eliminazione in Europa League e ad avvicinarsi alla quarta posizione occupata attualmente dalla Juventus. Gasperini (Ansa Foto) – calciomercato.it Italiano conferma il 4-3-3 con Ferguson, Freuler, Pobega a centrocampo e il tridente composto da Orsolini, Castro e Rowe. Gasperini, invece, si affida all’ormai collaudato 3-4-2-1 con Soulé, El Shaarawy alle spalle dell’unica punta Malen.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bologna-Roma, le ultimissime: la decisione definitiva su Dybala

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