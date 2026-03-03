L' omicidio di Lecco arriva in Parlamento | interrogazione al ministro Piantedosi

L'omicidio di un ventenne avvenuto sabato sera in via Sassi a Lecco è stato portato all’attenzione del Parlamento. Un deputato della Lega, capogruppo in Commissione Difesa alla Camera, ha annunciato che mercoledì 3 marzo presenterà un’interrogazione ufficiale al ministro competente. La vicenda riguarda la morte violenta del giovane, avvenuta con un accoltellamento, e ha suscitato attenzione politica.

Il deputato leghista Eugenio Zoffili chiede l'invio urgente di un contingente dell'esercito a presidio della stazione ferroviaria. "Funziona già a Como e in molte altre città" La morte del ventenne accoltellato sabato sera in via Sassi approda in Parlamento. Eugenio Zoffili, deputato della Lega e capogruppo del partito in Commissione Difesa alla Camera, ha annunciato nella mattinata di martedì 3 marzo la presentazione di un'interrogazione parlamentare al ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Nell'interrogazione il deputato chiederà ufficialmente "che nel capoluogo venga inviato con urgenza, senza toglierli da...

