Nell’ambito di un’inchiesta sugli arbitri, attualmente risultano cinque persone iscritte nel registro degli indagati, anche se si parla di un numero superiore di iscrizioni. La Procura di Milano sta affrontando una fase delicata, con tensioni che si manifestano all’interno dell’ufficio. La vicenda riguarda un’indagine che coinvolge il sistema calcistico italiano, con sviluppi recenti che hanno attirato l’attenzione.

Calciomercato Inter, la Roma fissa il prezzo per Koné: servono 45 milioni. Ecco la strategia nerazzurra Zaragoza Roma, niente riscatto e ritorno al Bayern Monaco: i giallorossi hanno deciso! Infortunio Calhanoglu: il turco a rischio per la finale di Coppa Italia contro la Lazio? Il comunicato dell’Inter sulle sue condizioni ufficiali AIA, comunicato ufficiale dopo il caos arbitri: «Siamo rammaricati, ora verrà designato un supervisore». La presa di posizione e cosa succederà Inchiesta arbitri, parla Capello: «Rocchi è solo indagato, piano con i giudizi.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inchiesta arbitri: 5 indagati ma le persone iscritte sarebbero di più. Tensione nella Procura di Milano, la ricostruzione di quanto sta accadendo!

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