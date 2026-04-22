Depurazione la Regione affida al commissario 30 progetti da 350 milioni | interventi su impianto di Tono e Capo d’Orlando

La Regione ha deciso di affidare a un commissario 30 progetti dal valore complessivo di 350 milioni di euro, destinati a interventi di depurazione e riuso delle acque reflue. Tra le operazioni previste ci sono lavori sull’impianto di Tono e su quello di Capo d’Orlando, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture idriche nelle zone di Messina e delle altre aree urbane principali dell’isola.

La Sicilia accelera sul fronte della depurazione e del riuso delle acque reflue, con un piano da 350 milioni di euro che coinvolge anche Messina e il suo territorio metropolitano, oltre alle principali aree urbane dell’Isola. La gestione dei trenta interventi finanziati con risorse Fsc sarà.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate La depurazione passa di proprietà. L’impianto dalla Regione al ComuneL’impianto di depurazione degli scarichi civili e industriali di località Casa del Lupo, sul territorio di Porcari, passa ufficialmente dal demanio... 111 milioni di euro per l'impianto di depurazione di Napoli est: "Servirà a garantire balneabilità e qualità ambientale"L'opera costituisce un passaggio strategico per il potenziamento del sistema di trattamento delle acque reflue dell’area metropolitana di Napoli È... Approfondimenti e contenuti Depuratore più sicuro alla foce del fiume Alcantara, dalla Regione arrivano 2,6 milioniArriva un importante contributo dalla Regione siciliana per la messa in sicurezza dell’impianto di depurazione di Giardini Naxos, Taormina e Castelmola, situato alla foce del fiume Alcantara. Il Dipar ... sikilynews.it Depuratore dell’Alcantara. La Regione stanzia 2,6 mlnFinanziato l’intervento per proteggere in maniera adeguata l’impianto che è a servizio di Giardini Naxos, Taormina e Castelmola dopo i danni del maltempo dello scorso anno ... messina.gazzettadelsud.it