Cannes 2026 | Demi Moore e Chloé Zhao entrano in giuria svelato il team di Park Chan-wook

Al 79° Festival di Cannes, che si svolgerà dal 12 al 23 maggio sulla Croisette, è stata annunciata la composizione della giuria internazionale incaricata di giudicare i film in concorso. Tra i membri scelti ci sono attrici e registe di rilievo, tra cui una star del cinema statunitense e una regista di fama internazionale. La squadra include anche il nome del regista che guiderà il gruppo, confermato attraverso comunicazioni ufficiali.

È stata ufficialmente svelata la giuria internazionale che valuterà i film della competizione principale al prossimo 79° Festival di Cannes, in programma sulla Croisette dal 12 al 23 maggio. Dopo l’annuncio del regista coreano Park Chan-wook nel ruolo di presidente, lunedì sono stati resi noti i nomi d’eccellenza che lo affiancheranno nel difficile compito di assegnare la Palma d’Oro tra i 22 titoli in gara. Spiccano i nomi di Demi Moore, che torna trionfalmente al festival dopo il successo ottenuto nel 2024 con The Substance, e di Stellan Skarsgård, reduce dagli applausi per Sentimental Value. Accanto a loro, la regista premio Oscar Chloé Zhao (Nomadland) e l’attrice Ruth Negga.🔗 Leggi su Universalmovies.it

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