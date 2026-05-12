Demi Moore difende la libertà di parola a Cannes 2026 | Se ci autocensuriamo soffochiamo la nostra creatività
Durante il festival di Cannes 2026, l'attrice e membro della giuria ha preso parola per parlare di libertà di espressione. Ha affermato che l’autocensura può ostacolare la creatività e ha commentato alcune dichiarazioni recenti del regista. La sua posizione ha suscitato attenzione tra i presenti, mentre si discuteva di questioni legate alla libertà di parola nel mondo del cinema.
L'attrice, che è un membro della giuria del festival francese, ha commentato alcune recenti dichiarazioni del regista Pedro Almodovar. Demi Moore fa parte della giuria di Cannes 2026 e, durante la conferenza stampa di apertura del festival francese, ha parlato dell'importanza della libertà di parola anche nel mondo dell'arte. L'attrice ha infatti commentato le recenti dichiarazioni di Pedro Almodovar che, intervistato dal LA Times, ha delineato un ritratto piuttosto cupo e drammatico della situazione negli Stati Uniti. L'importanza di esprimere liberamente le proprie opinioni Il regista spagnolo, che presenterà sulla Croisette il film Bitter Christmas, ha dichiarato: "Le persone, ovviamente, sono molto spaventate.🔗 Leggi su Movieplayer.it
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