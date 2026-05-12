Demi Moore difende la libertà di parola a Cannes 2026 | Se ci autocensuriamo soffochiamo la nostra creatività

Durante il festival di Cannes 2026, l'attrice e membro della giuria ha preso parola per parlare di libertà di espressione. Ha affermato che l’autocensura può ostacolare la creatività e ha commentato alcune dichiarazioni recenti del regista. La sua posizione ha suscitato attenzione tra i presenti, mentre si discuteva di questioni legate alla libertà di parola nel mondo del cinema.

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