Dementia Care | iniziata in Geriatria la formazione del primo gruppo di colleghi
All’ospedale Sant’Anna, in reparto di Geriatria, è iniziata la formazione sul tema della demenza rivolta a un primo gruppo di colleghi. La sessione fa parte di un percorso che coinvolge undici professionisti certificati nel “Best Practice Dementia Care”, dedicato alla cura centrata sulla persona. La formazione si svolge in modalità “a cascata”, con l’obiettivo di trasmettere le competenze acquisite.
All’ospedale Sant’Anna, in Geriatria, è iniziata in questi giorni la formazione “a cascata” del primo gruppo di colleghi da parte di uno degli undici professionisti che hanno ottenuto la certificazione nel “Best Practice Dementia Care: l’approccio person centred care nella pratica”. Si tratta di.🔗 Leggi su Quicomo.it
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