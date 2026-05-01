Corteo del Primo Maggio | È iniziata la guerriglia idranti e cariche della polizia sugli antagonisti davanti all’Askatasuna

Durante il corteo del Primo Maggio, alcuni partecipanti hanno riferito di uno scontro tra gruppi antagonisti e forze dell’ordine davanti all’Askatasuna. Prima delle 12, mentre la testa del corteo si trovava in piazza Castello, si sono verificati momenti di tensione con lanci di oggetti e l’intervento di idranti e cariche della polizia. Lo spezzone sociale, composto da oltre mille persone, proseguiva il suo percorso verso il centro della città.

“Inizia l’assedio, inizia la guerriglia. Sono ancora in giro i ragazzi di Vanchiglia”. Poco prima delle 12 di oggi, 1 maggio 2026, quando la testa del corteo aveva già raggiunto piazza Castello, tenuto il comizio, lo spezzone sociale in coda, formato da oltre un migliaio di persone e in cui.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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