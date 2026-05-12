‘Delitto sull’Isola Bianca’ Chiara Forlani presenta la sua fatica letteraria
Venerdì 15 alle 17 si terrà un nuovo incontro culturale promosso dall’Avis Comunale di Ferrara, che si svolgerà nella sala ‘Silvio Carletti’. In quella occasione, sarà presentata la prima opera letteraria di Chiara Forlani, intitolata ‘Delitto sull’Isola Bianca’. La presentazione si inserisce nel calendario di eventi organizzati dall’associazione per promuovere la cultura nella città.
Continuano gli incontri culturali promossi dall’Avis Comunale di Ferrara. Il nuovo appuntamento è fissato per venerdì 15 alle 17 presso la sala ‘Silvio Carletti’ di Ferrara. Verrà presentato il libro ‘Delitto sull’Isola Bianca’, primo capitolo della serie ‘Indagini del Foresto’ della scrittrice.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: L'ex rettore Giuseppe Zaccaria presenta la sua ultima fatica letteraria
Marta, Gerry e la piccola Bianca sull’isola. La tempesta travolge tuttoMarta, Gerry e la piccola Bianca sbarcano su un’isola del sud Italia dove passano le vacanze.