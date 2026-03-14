Marta Gerry e la piccola Bianca sull’isola La tempesta travolge tutto

Marta, Gerry e la piccola Bianca sono sull’isola del sud Italia durante le vacanze. La coppia, entrambe di circa quarant’anni, ha portato con sé la figlia di due anni, che si esprime con parole inventate e un modo di parlare tutto suo. Mentre si sistemano, una tempesta improvvisa si abbatte sulla zona, coinvolgendo tutta l’area e mettendo alla prova la loro permanenza sull’isola.

Marta, Gerry e la piccola Bianca sbarcano su un’isola del sud Italia dove passano le vacanze. Sono una coppia di quarantenni con figlioletta di due anni, che si esprime nel modo bizzarro e pieno di invenzioni divertenti di chi si sta appropriando delle parole giocand. La vediamo spesso alle prese col suo papà in un rapporto felice e privilegiato. Eppure in quel loro sbarco che si vorrebbe spensierato c’è già qualcosa di vagamente inquietante. Troppa luce, troppa gente, troppa attenzione protettiva verso la bambina, troppi scossoni sulla Panda che li porta alla casa presa in affitto in Vicolo dei Magistri già Strada Torrente Minore, troppe rocce nere in mezzo ai colori accecanti del cielo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Marta, Gerry e la piccola Bianca sull’isola. La tempesta travolge tutto Articoli correlati Tutto sull’incontro Machado-Trump alla Casa BiancaÈ prevista per giovedì la riunione tra il presidente americano e la leader dell’opposizione. Qual è la piccola isola italiana che ha vietato l’uso delle autoSiete alla ricerca di un luogo incontaminato in cui rilassarvi lontani dal caos cittadino? Questa isola italiana sembra fare al caso vostro, visto...